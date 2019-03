Marseille fière de ses canards mandarins au parc Borély

Marseille, France

Depuis le mois de décembre, les promeneurs du plus grand parc de Marseille aperçoivent parfois un couple de canards un peu particulier. Le mâle a la tête verte et rousse. Le bec rouge. Il nage toujours avec sa partenaire. Personne ne sait comment ces deux canards mandarins sont arrivés au Parc Borély. "Ils se sont surement échappés, explique un agent de la police des parcs. Ils ont une bague à la patte. Donc ils devaient être en captivité. Mais ils se sont acclimatés". Originaires d'Asie du Nord est, ces canards sont encore assez rare en France.

Plus de 2300 espèces différentes à Marseille

Pour la municipalité de Marseille, c'est la preuve que la ville est redevenue une terre d'accueil pour la faune. Depuis 2017, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires dans les jardins publics. L'absence de pesticides fait son effet. "On a dénombré plus de 2300 espèces de faune et de flore dans la ville, assure Monique Cordier, l'adjointe au maire en charge des espaces verts. Et encore, on ne compte pas ce qui se trouve dans la mer. Mais c'est vrai que les 24 000 hectares, seuls 10 000 sont urbanisés." Marseille espère garder ces canards venus d'Asie, d'autant qu'ils sont en Chine le symbole de la fidélité. Pendant toute sa vie, le canard mandarin vit en couple.