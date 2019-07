Marseille : la métropole porte plainte suite à la pollution aux hydrocarbures dans le Vieux-Port

Marseille, France

C'est au 34 quai du Port qu'une flaque d'huile de 2 000 m² a été découverte, dimanche dernier, dans le Vieux-Port de Marseille. La Capitainerie métropolitaine et les marins-pompiers ont mis en place un barrage flottant le long du quai et disposé des feuilles absorbantes pour contenir et absorber la pollution. La tâche d'hydrocarbures était réduite à une surface de 1 200 m², ce mardi après-midi.

Plainte contre X et police de l'eau saisie

L'origine de la pollution n'est pas encore déterminée. La métropole d'Aix-Marseille porte plainte contre X, ce mardi 23 juillet, et saisit la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône au titre de la police de l'eau pour identifier et sanctionner les responsables de cette pollution aux hydrocarbures. La police municipale de Marseille a elle aussi été saisie.

Une future police de l'environnement ?

La présidente de la métropole, Martine Vassal, dit vouloir mettre en place une "police de l'environnement métropolitaine qui permettra de faire la lumière et de sanctionner ce type d’incivilités."