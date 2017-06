Massay : sept nouveaux géants dans le paysage

Sept éoliennes de plus à Massay, entre Vierzon et Reuilly. Elles viennent d'être inaugurées (mais elles tournent depuis le mois de janvier). Un investissement de 24 millions d'euros de la société Volkswind.

Ces sept nouvelles éoliennes assurent la consommation électrique de 20.000 personnes. Ce sont 15.000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Elles s'ajoutent à quatre autres gérées par une autre entreprise. De vraies mastodontes : le mât mesure 120 mètres de haut et les pales culminent à 175 mètres. Des géantes parmi les plus grandes éoliennes de France. Mais ce qui frappe quand on est au pied de ces machines c'est.... le silence. Un léger bourdonnement. Plus aucun sifflement quand les pales redescendent. La technique s'est améliorée. Emilie Fourgeaud, responsables régionales des études chez Volkswind l'explique " Aujourd'hui de série, on met en place des peignes sur le bout des pales. Cela atténue fortement le sifflement et on est doublement gagnant, car en diminuant la résistance à l'air, ça tourne mieux et on produit plus d'électricité"

Les éoliennes de Massay sont installées en rase campagne © Radio France - Michel Benoit

Reste l'impact sur les paysages. Volkswind a dû abandonner son premier projet à Massay car les éoliennes défiguraient le panorama proche de l'abbaye. Les machines devraient tourner durant une vingtaine d'années. Emilie Fourgeaud l'assure : la filière éolienne grâce aux progrès techniques, peut désormais rivaliser avec les autres filières sans bénéficier d'aides de l'état. Volkswind explique que ces machines tournent environ 80 % du temps. le meilleur rendement est obtenu avec un vent de 90 km/h.