Matinale spéciale glyphosate ce mardi sur France Bleu Berry

Alors que l’Europe doit se prononcer le 9 novembre sur le glyphosate, France Bleu Berry vous propose une matinale spéciale ce mardi 31 octobre de 6h à 9h.

Après avoir été reporté, le vote aura finalement lieu en novembre prochain. La Commission européenne va soumettre au vote des 28 Etats membres de l’Union européenne le 9 novembre prochain une nouvelle proposition visant à prolonger le glyphosate pour une durée de cinq ans, contre dix initialement.

La licence d'utilisation de cet herbicide controversé, largement utilisé dans l’agriculture et accusé de provoquer des cancers, expire le 15 décembre. La France propose de le renouveler pour quatre ans. Faut-il aller plus loin ? Interdire le glyphosate ? Avec quelles alternatives ? France Bleu Berry ouvre le débat.

Les rendez-vous de la matinale

Angélique Delahaye invitée du 6-9 de France Bleu Berry mardi 31 octobre. - Copyright site internet de l'eurodéputée

La rédaction de France Bleu Berry vous donne rendez-vous dès 6h ce mardi 31 octobre sur France Bleu Berry (Châteauroux 95.2 FM, Bourges 103.2 FM) et francebleu.fr pour une matinale spéciale dont voici les principaux rendez-vous.

Journaux de 6h, 7h, 8h : interviews et reportages auprès du monde agricole

: interviews et reportages auprès du monde agricole 6h15 et 8h15 : reportage dans un jardin sans pesticides à Mers-sur-Indre (à partir du 1er janvier 2019, le glyphosate sera totalement banni des jardins des particuliers, il est déjà interdit dans les espaces verts des collectivités depuis le 1er janvier 2017)

: reportage dans un jardin sans pesticides à Mers-sur-Indre (à partir du 1er janvier 2019, le glyphosate sera totalement banni des jardins des particuliers, il est déjà interdit dans les espaces verts des collectivités depuis le 1er janvier 2017) 7h45 : la grande interview avec Angélique Delahaye, députée européenne PPE (droite) Centre, Auvergne et Limousin et membre de la commission environnement du Parlement européen

: la grande interview avec et membre de la commission environnement du Parlement européen 8h15 - 8h30 : vos appels en direct "Pour ou contre le glyphosate ?" au 02.54.27.36.36 et sur les réseaux sociaux Twitter @FB_Berry et Facebook France Bleu Berry Officiel.

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et le Figaro, huit Français sur dix (81%) estiment qu'il faut interdire le glyphosate, parce que cet herbicide est "potentiellement dangereux pour la santé". Seuls 19% des sondés pensent au contraire qu'il "ne faut pas l'interdire", parce que "sa dangerosité n'est pas certaine et que les agriculteurs français en ont besoin". Et vous, qu'en pensez-vous ?