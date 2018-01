Des spécialistes à Vigicrues, à Météo France, aux Voies navigables de France, à la SNCF Transilien et des élus, sont les invités de cette matinée spéciale crues vendredi sur France Bleu Paris. Ecoutez les témoignages de ceux qui sont touchés par les crues et les reportages de nos journalistes.

Paris, Île-de-France, France

Suivez en direct la matinée spéciale crues sur France Bleu Paris, 107.1.

Vigicrues prévoit un pic pour la Seine qui pourrait bien atteindre 6,20 mètres au pont d'Austerlitz ce week-end. C'était le niveau de la crue de juin 2016.

Ce vendredi matin, tous les départements sont en vigilance orange sauf l'Essonne. La Seine était à 5,58 mètres ce matin. En Ile-de-France, le dernier bilan de la préfecture de police fait état de 400 personnes évacuées. Un millier de foyers est toujours privé d'électricité, ils pourraient être 14.000 ce week-end. Une petite accalmie est prévue aujourd'hui mais cela ne devrait pas changer les prévisions, selon Vigicrues. Des dizaines de routes sont coupées. Le RER C ne roule plus dans Paris intra-muros. la coupure est prévue au moins jusqu'à mercredi. Aucun bateau ne circule sur la Seine.

Les experts

Alain Montel, des Voies navigables de France, directeur territorial du Bassin de la Seine était sur France Bleu Paris à 7h30. Près de 800 de ses agents patrouillent et vérifient les écluses. Il indique que la crue se poursuit à une vitesse un peu plus lente "de l'ordre d'un demi centimètre par heure". A 7h30, on était pour la Seine à 5,59 mètres. Il rappelle que la hauteur normale est de 1,20 mètres à Austerlitz.

ll ne faudrait pas rajouter de la crue à la crue" - Alain Montel

"_Ce qu'on redoute le plus c'est qu'un certain nombre de bateaux soit mal amarré, que leur propriétaire ne s'en occupe pas donc on a un certain nombre de patrouilles qui vont sur le terrain. On veille à la sécurité de la navigation. On surveille un certain nombre de digues... il ne faudrait pas qu'elles lâchent pour rajouter de la crue à la cru_e". Il affirme qu'il n'y a aucune protection particulière qui est faite pour protéger Paris au détriment des autres communes de l'Ile-de-France.

Ludovic Faytre, chargé d'étude à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, estime qu'il y a eu des progrès avec par exemple Vigicrues qui s'est "renforcé avec une information rendue plus accessible à tous".

La Région remet en place le dispositif d'aides pour les communes victimes des crues

Les petites communes n'ont pas toujours la trésorerie nécessaire pour acheter des pompes par exemple ou pour organiser l'aide humanitaire d'urgence, explique Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. "La région débloque cette trésorerie en urgence sur simple présentation des factures dans les communes sinistrées", précise Valérie Pécresse.

Témoignages

A Villeneuve-le-Roi, la commune s'organise. Les habitants sont inquiets. Notre reporter Pierre Coquelin est allé à leur rencontre. Certains ont passé une nuit blanche, ils ont vérifié régulièrement la montée des eaux du fleuve tout proche. D'autres ont peur des pillages. La police municipale fait d'ailleurs des rondes 24 heures sur 24 pour surveiller les habitations.

6h. A Villeneuve-Le-Roi, la Seine continue de grignoter des rues #CrueSeinepic.twitter.com/aIKjFdlNSq — France Bleu Paris (@francebleuParis) January 26, 2018

A Montereau, notre reporter Fanny Bouvard a rencontré des habitants qui se posent beaucoup de questions. Dans le quartier Saint-Maurice, les cygnes barbotent sous les fenêtres de Patricia qui avoue "Je me suis réveillée vers 2h du matin pour voir la montée de l'eau dans ma cave et là je réfléchis pour trouver comment sortir ce matin pour aller travailler". Estelle et son mari ont pris un jour de congé. Ils ont pensé à tout. "On a mis du sable et des parpaings avec les voisins devant notre porte qui est commune donc je pense qu'il faut qu'on attende encore un petit peu. On n'est pas prêts encore à tout laisser comme ça en fait".

Des cygnes qui remplacent les voitures sur les quais de #Montereau , en Seine et Marne. #Matinale Spéciale inondations sur France Bleu Paris pic.twitter.com/uWmISeiveE — France Bleu Paris (@francebleuParis) January 26, 2018

Pour Jérôme, un Parisien, la crue a un bon côté : "C'est un moment idéal pour pêcher, dit-il, parce que les poissons se mettent vraiment au bord et ils viennent se poser où l'eau est moins violente".