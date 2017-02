PHOTOS | Mauguio : une caméra thermique pour traquer les fuites de chaleur

La communauté d'agglomération du Pays de l'Or a organisé avec l’association Gefosat une balade thermographique dans les rue de Mauguio, à la recherche des maisons qui fuient. Cinq personnes ont répondu à l'invitation.

Votre maison est-elle bien isolée ? Êtes-vous certain de ne pas gaspiller énormément d'énergie chaque jour ? Pour le savoir, vous pouvez réaliser une photographie thermique de votre habitation, grâce à une caméra infrarouge. Vendredi soir, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a organisé avec l’association Gefosat une balade thermographique dans les rue de Mauguio.

Du bleu au rouge

Vers 19h30, le petit groupe est parti dans les rues de Mauguio, à la recherche de maisons qui fuient, emmené par Maksim Roland, conseiller espace info énergie pour l'association Gefosat. La caméra thermique est une sorte de petit pistolet avec une écran, il suffit de prendre une zone en photo, et différentes couleurs apparaissent, du bleu pour les zones les plus froides, au rouge pour celles les plus chaudes. Cela permet souvent de trouver les zones de fuites, où la chaleur s'échappe.

"Il y a une tâche rouge, donc il y a plus de déperdition à ce niveau là", explique Maksim Roland, montrant la photographie thermique d'une maison ancienne. "On peut voir qu'il y a un dégagement de chaleur plus important juste sur les coins des fenêtres, dû à l'état des joints ou de la fenêtre. On voit beaucoup de rouge, beaucoup de différences de températures, beaucoup de couleurs différentes". Un peu plus loin, changement radical de couleur devant une maison neuve, "c'est tout bleu", signe qu'il y a moins de perte de chaleur.

Une thermographie d'une maison ancienne. © Radio France - Charlotte Coutard

La thermographie d'une maison neuve. © Radio France - Charlotte Coutard

Parmi les personnes présentes, certaines comme Véronique et Benoit envisagent de faire rénover leurs maisons, deux maisons anciennes. Ils ont chiffré les travaux à respectivement 30 000 euros et 25 000 euros. Des sommes importantes.

"Forcement il va falloir faire un investissement, mais votre maison, c'est comme la machine à laver, au bout d'un moment elle devient obsolète", explique Maksim Roland. "Il faut l'entretenir, il faut faire en sorte qu'elle reste au goût du jour. La rénovation à un coût d'investissement de départ, mais derrière vous avez le retour sur investissement, vous rénovez, vous permettez à la maison de consommer beaucoup moins, et au lieu de payer de grosses factures, vous investissez dans une rénovation performante, et derrière vous avez beaucoup moins de factures. Le retour sur investissement n'est pas direct, il va dépendre du prix du chantier, des différentes aides, et de la performance du logement, mais il y a toujours un retour sur investissement."