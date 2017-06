Mayenne : le centre de valorisation des déchets de Pontmain, précurseur de l’énergie circulaire

Le Conseil départemental de la Mayenne et Suez ont renouvelé leur partenariat, jeudi 8 juin, pour la gestion du centre de valorisation énergétique de la commune de Pontmain. L’occasion de rappeler le caractère novateur du site.

Suez gère une quarantaine de sites similaires à celui de Pontmain dans toute la France, mais la particularité du centre mayennais est qu’il est assez ancien, une vingtaine d’années, ouvert bien avant que l’énergie circulaire ne devienne une mode.

Le centre de valorisation énergétique transforme 63.000 tonnes de déchets ménagers chaque année en énergie vapeur, en mâchefer et en métaux.

Le centre de Pontmain en chiffres

En quelques chiffres, le centre de valorisation énergétique de Pontmain, c’est :

85 % des déchets ménagers des Mayennais transformés ,

, 97 % des déchets entrants valorisés : en énergie vapeur (76 %), en mâchefers (18 %) et en métaux (3 %),

3 % de déchets ultimes devant être stockés,

130.000 tonnes de vapeur produites par an , soit 100.000 mégawatt-heures,

, soit 100.000 mégawatt-heures, 80 % des besoins énergétiques du producteur de poudre de lait, Sofivo.

Des déchets, de l’énergie, une usine qui fonctionne

L’ensemble de l’énergie vapeur est dirigée vers l’usine Sofivo, simultanément à sa production, pour un coût que les instances concernées n’ont pas souhaité communiquer. Cela représente 80 % de ses besoins énergétiques. Mais ce chiffre devrait passer à 85 %.

Sans traiter plus de déchets, le centre va bientôt pouvoir récupérer davantage de chaleur résiduelle sur les fumées des déchets incinérés, et ainsi augmenter sa production d’énergie de 10 %. Pour réaliser les travaux nécessaires, Suez a promis au Conseil départemental de la Mayenne un investissement de 850.000 euros. Pour le groupe, il s’agit de montrer son engagement dans le recyclage et la valorisation des déchets, qui trouvent une nouvelle utilité dans la production d’énergie.