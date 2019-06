Mayenne : pour inciter de futurs médecins à s'installer à la campagne, on offre un séjour à des étudiants normands

Averton, France

Le pari original lancé par la communauté de communes du Mont des Avaloirs pour attirer des professionnels de santé à la campagne. Une véritable opération séduction. La collectivité invite des étudiants en médecine de la faculté de Caen à découvrir le Nord-Mayenne.

Un séjour de 4 jours pour les inciter à venir un jour s'installer ici, dans un milieu rural qui souffre d'un manque de professionnels de santé et qui n'a pas toujours bonne réputation chez les étudiants en médecine. Visite des établissements de santé du secteur, activités touristiques, découverte des services publics, écoles, centres culturels, piscines, salles de sport. Alexandre est en 6ème année, il est tombé sous le charme : "moi qui veux devenir généraliste, comme beaucoup de collègues de Caen, ça nous intrigue forcément parce qu'avec le développement de maisons de santé ça veut dire qu'on ne sera plus isolé, on sera en groupe. Moi, ça m'a conforté de venir et de faire médecine générale à la campagne. On a vu des petits villages où il y a tout, on peut y vivre sans soucis. On est surpris dans le bon sens. C'est un territoire qui bouge, attractif, on ne s'ennuie pas. En plus on n'est pas loin de grandes villes comme Laval ou Le Mans".

Venir découvrir un territoire rural est évidemment une bonne chose poursuit Dylan, étudiant en 5ème année : "quand on est à Caen, on va dans des grands hôpitaux, on reste dans un milieu urbain. On va rarement en milieu rural".

La campagne c'est possible pour tous ces étudiants normands, croisés au bord d'un étang à Averton, mais il faut que ce soit un choix personnel, surtout pas imposé. Ces futurs médecins sont donc farouchement contre la régulation de l'installation des médecins en milieu rural.