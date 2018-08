Civaux, France

La canicule a aussi des effets sur l'eau des rivières. Dans le Poitou, la Vienne est passée à 25 degrés la semaine dernière. Lundi, la température de l'eau est même montée à 27 degrés dans l'après-midi. Des données suivies de près par la centrale nucléaire de Civaux, près de Poitiers, car le site utilise l'eau de la Vienne pour refroidir ses installations et qu'il doit ensuite rejeter une partie de l'eau utilisée en respectant certaines données.

Une eau à 27 degrés actuellement

Ce n'est pas tant la température de l'eau au moment du prélèvement qui compte, car, qu'elle soit à 12 degrés l'hiver ou à 27 comme en ce moment, elle joue quand même son rôle de refroidisseur. "Il faut savoir que l'eau arrive sur des turbines à 270 degrés, donc même à 30 degrés, elle refroidit les installations", explique Janick Jacquemard, le directeur adjoint de la centrale. "C'est ce choc de températures qui provoque d'ailleursles panaches au dessus des deux tours. Ce que vous voyez, c'est de la vapeur d'eau, tout simplement." Pour deux mètres-cube/seconde puisés dans la Vienne, un mètre-cube part en vapeur, l'autre mètre-cube doit être rejeté dans la Vienne. Mais pas n'importe comment.

Pas plus de deux degrés d'écart entre l'eau relâchée et l'eau de la rivière

En sortie de circuit de refroidissement, cette eau est à 70 degrés. Il faut donc la ramener à une température plus adaptée aux poissons et à l'écosystème de la rivière. Tout ceci est strictement réglementé. Selon l'arrêté du 23 juin 2009, la centrale doit rejeter une eau à température de rivière, pas plus de 2 degrés au dessus de la température ambiante de l'eau, dans une limite de 25 degrés maximum. Pour cela, elle doit suivre et connaître très précisément l'évolution de la température de l'eau dans la Vienne.

Des tours aéroréfrigérantes pour refroidir l'eau

D'un point de vue technique, la centrale utilise un système aéroréfrigérant pour refroidir l'eau avant de la relâcher dans la nature, c'est à dire qu'elle utilise l'air pour refroidir l'eau.

Le record de 2003 n'est pas encore battu

Si la température de la Vienne a grimpé jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi du lundi 30 juillet dernier, on est encore loin des 36 degrés relevés à 19h un soir de l'été 2003. L'année de la grosse canicule, la moyenne journalière (c'est à dire la moyenne des températures relevées de nuit et de jour sur 24 heures), atteignait 32 degrés. Malgré les récents épisode de fortes chaleurs, le thermomètre a tendance à redescendre la nuit et l'eau reste fraîche au petit matin.