Ménage de printemps pour la calanque de Port-Miou

Comme chaque année quelque 200 personnes se sont rassemblées pour nettoyer les fonds marins de la calanque de Port-Miou. Résultat de la pêche : six camions-bennes pleins d'ordures en tout genre.

Une crique idyllique, des pins parasols, de l'eau bleue turquoise et une montagne de déchets... La traditionnelle journée de nettoyage dans la calanque de Port-Miou a eu lieu ce samedi.

Comme chaque année, une centaine de plongeurs a ratissé le fond du port de plaisance (à 7 mètres de profondeur) pour ramasser les ordures entassées sous la vase. Et sur les pontons, une centaine d'autres bénévoles était présente pour récupérer cette drôle de pêche.

Des bénévoles souriants pour ce ménage de printemps sous le soleil. © Radio France - Claire-Lise Macé

Marilène participe pour la première fois au nettoyage de la calanque. Elle n'en revient pas d'avoir ramassé autant de choses. "J'ai récupéré tout un tas de déchets: des chaussures, des lunettes, des cordes, des chaînes rouillées, une machine à coudre..." énumère-t-elle, impressionnée.

Et souvent, ce sont de vieux déchets, qui datent de plusieurs année, comme l'explique Alex, un vieux loup de mer en marinière. "Avant on croyait que la mer digérait tout. Aujourd'hui on se rend compte que non." conclut-il.

Des chaînes rouillées, des chaussures, des pneus... les bénévoles ont retrouvé tout un tas de déchets. © Radio France - Claire-Lise Macé

Mais il reste encore beaucoup de déchets anciens sous la vase. Les bénévoles en ramassent environ 25 m3 chaque année. Ce nettoyage en profondeur commence à avoir des conséquences positives dans la calanque. La nature reprend ses droits.