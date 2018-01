Météo France maintient ce dimanche 14 départements en vigilance orange aux orages, aux pluies-inondations, ou aux inondations. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault sont en vigilance aux orages, et aux pluies inondations. La Gironde, la Dordogne, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, les Ardennes, et l'Aisne sont en vigilance orange aux inondations.

Par ailleurs une partie du littoral méditerranéen (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes) est en vigilance jaune vagues-submersion.

Selon les prévisions, l'Aude et les Pyrénées-Orientales devraient être particulièrement touchés par des orages et de la grêle. Par endroits, les précipitations pourraient atteindre 130 à 150 mm d'eau en 24 heures.