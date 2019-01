Météo : 24 départements en vigilance orange neige-verglas

24 départements du Centre au Nord sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

© Visactu

Les premiers flocons sont attendus dès la fin de la nuit de lundi à mardi, vers 6h00, des Hauts-de-France à la région Centre. Quelques pluies verglaçantes pourraient également être observées temporairement sur ces régions. Aucun bus scolaire ne circulera mardi dans l'Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du département du Nord selon les informations de France 3 Hauts-de-France. Les neiges progresseront ensuite vers l'est précise Météo France.

Jusqu'à 15 cm en plaine

D'après l'organisme de prévision il va tomber 5 à 10 cm sur l'Ile-de-France et une large partie Nord-Est du pays, et jusqu'à localement 10 à 15 cm sur la Champagne et l'ouest de la Bourgogne.

Dans les Pyrénées où il neige déjà ce lundi, les préfets de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales ont interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes de circuler sur les routes nationales N320 et N22 entre l'Hospitalet (09) et l'Andorre sur la N320 au col du Puymorens. Météo France prévoit 5 à 20 cm à 700 m et 1m à 1.5 m au dessus de 1.400 m d'ici mercredi soir.