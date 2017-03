METEO : Alerte aux orages et au vent violent dans la région

L'Oise est en vigilance météo orange aux orages et aux vents violents à partir de 13h ce dimanche. La Somme et l'Oise sont en vigilance jaune.

Météo France place l'Oise en alerte orange aux orages et au vent violent. Le phénomène devrait durer de 13h à 19h. Des orages, du grésil et de fortes rafales de vent sont annoncés. Localement le vent pourra souffler jusqu'à 120 km/h. Plus ponctuellement, dans le sud de l'Aisne et sur le littoral de la Somme, les rafales pourront atteindre les 100 km/h sous les orages indique Météo France sur son bulletin. La Somme et l'Aisne sont en vigilance jaune.

La préfecture de l'Oise appelle à la prudence

La préfecture de l'Oise appelle à la prudence. Il est conseillé de limiter ses déplacements et de mettre les objets sensibles au vent à l'abri. Météo France rappelle notamment qu'en cas d'orage, il ne faut pas s'abriter sous les arbres, éviter les promenades en forêt et d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Alerte orange sur tout le nord-ouest et le bassin parisien

Une trentaine de départements du Nord-Ouest au bassin parisien sont concernés par la vigilance météo orange