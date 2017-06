Météo : alerte orange aux orages sur la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques

La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte orange aux orages pour ce jeudi soir. Après une chaude journée, le ciel devrait s'assombrir à partir de 19h. Les orages pourraient être accompagnés de grêle et de vents violents.

Trois départements du Sud-Ouest, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, sont placés en alerte orange jeudi soir de 19h à 23h en raison d'un "épisode violent" d'orages et rafales de vent, a annoncé Météo France jeudi matin. Après une journée estivale avec des températures atteignant jusqu'à 32°C par endroits, des orages vont toucher le Pays Basque avant de remonter vers le nord et l'intérieur des terres.

Par endroits 100 à 120 km/h, très ponctuellement 130 km/h sur la côte

"La survenue des ces orages va s'accompagner d'une rotation du vent instantanée du secteur est vers le secteur ouest associée à un renforcement brutal", selon Météo France. "Les rafales atteindront alors par endroits 100 à 120 km/h, très ponctuellement 130 km/h sur la côte. Ces orages seront localement accompagnés de grêle, et de précipitations intenses mais de courte durée."