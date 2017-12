Météo : attention aux fortes rafales de vent à Paris et en Ile-de-France

Vigilance jaune pour un temps instable ce lundi à Paris et en Ile-de-France. De fortes rafales de vents vont balayer notre région. L'Essonne et la Seine-et-Marne sont les deux départements les plus concernés.

Attention si vous vous déplacez à Paris et en Ile-de-France ce lundi. La tempête Ana va passer en bordure de notre région.

A 14 h, elle était centrée sur Rouen. Météo France annonce un niveau de vigilance jaune. Le vent du Sud a atteint son maximum d’intensité dans notre région avec des rafales à 124 km/h à la Tour-Eiffel, 100 km/h à Paris-Montsouris, 99 km/h au Plessis-Belleville (60), 96 km/h à Saint-Maur (94), 93 km/h à Toussus-le-Noble (78) et Orly (94), 91 km/h à Villacoublay (78) et Roissy (95), 84 km/h au Bourget (93).

Lundi matin des rafales de vent allant jusqu'à 89 km/h avaient été enregistrées sur l'Ile-de-France. C'est dans le sud de la région que le vent avait été le plus violent avec des rafales de 104km/h à Etampes dans l'Essonne.

C'est dans ce département et en Seine-et-Marne que le vent soufflera le plus fort.

Fermeture des parcs et jardins à Paris

Par précaution, comme la mairie de Paris le fait à chaque fois que la météo l'exige, les parcs et jardins ont fermé dans la matinée. Les rafales de vent peuvent faire tomber des branches d'arbres ce qui rend ces endroits dangereux pour le public.

Températures en baisse

Le ciel est gris. La pluie et peut-être même la neige pourraient tomber dans l'après-midi ou en fin de journée.

Après un maximum de 10 à 11 degrés, la température a commencé à baisser vers 14h car l’air froid redescend derrière la dépression.