Un froid "polaire" et de la neige touchent le pays dès ce samedi. La France vit ce week-end sa 1re offensive hivernale. Des flocons pourraient tomber sur le Massif Central et sur les Pyrénées dès 600 m d'altitude, selon Météo France.

Un froid "polaire" et de la neige déboulent en France dès ce samedi

Comme annoncé, l'hiver lance son offensive ce week-end, avec une baisse importante des températures et et l'apparition de la neige dans certaines régions.

Froid, et neige en montagne

Le thermomètre dégringole. "Les températures vont chuter dès samedi : par endroits les maximales pourront perdre jusqu'à 10°C", précise Météo France sur son site internet. "Des précipitations neigeuses sont attendues jusqu'à basse altitude, plus marquées sur le Massif Central et sur les Pyrénées".

"Il neigera en montagne à partir de 700/800 m sur les Vosges, le Jura et le Massif-central, 1.000/1.200 m sur les Pyrénées et les Alpes du nord, vers 2.000/2.200 m sur les Alpes du sud. Sur les Pyrénées, on attend de 20 à 30 cm de neige à partir de 1.500 m d'altitude".

De son côté, "la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse occidentale seront concernées par des pluies fortes".

De 8 à 13 degrés en moyenne ce samedi après-midi

Ce samedi après-midi, les maximales atteindront 8 à 13 degrés sur la plupart des régions, encore 14 à 20 degrés sur les rivages méditerranéens et jusqu'à 24 à 25 degrés en Corse. "Ces conditions perturbées devraient se prolonger en début de semaine prochaine" selon Météo France.