Météo Basse Normandie a rassemblé plus de 70 000 abonnés sur sa page facebook en 4 ans

Baron-sur-Odon, France

Une station météo dans le salon, un capteur avec pluviomètre installés à l'extérieur, et des logiciels installés sur sa télé c'est tout ce dont il a besoin pour faire ses prévisions, publiées ensuite sur la page Météo Basse Normandie.

"Pour faire nos propres cartes on se base sur plusieurs modèles qu'on recoupe pour avoir toutes les données: températures, pluie, neige, vent,...". Pour Christopher Bribet, passionné de longue date, c'est un rêve qui devient réalité.

"Quand j'avais dix ans je me souviens que je réveillais toujours mon père dans la nuit pour aller observer les orages quand il y'en avait dans la région ce qui ne lui plaisait pas trop car il travaillait le lendemain", sourit-il.

Et c'est bien plus tard, en mai 2014 qu'il décide de créer sa page. "Au début ça a commencé doucement, c'était plutôt pour les amis. Et puis un jour, il y'a eu un épisode de neige abondante et un abonné m'a envoyé une photo du Mont Saint-Michel sous la neige ce qui est assez rare. La photo a reçu plus de 20 000 j'aimes et plus de 50 000 partages, donc c'est ce qui a fait démarrer la page".

Désormais, c'est à trois personnes qu'ils administrent la page pour répondre à toutes les demandes et gérer le flux d'informations.

Un succès grandissant et de nouveaux projets pour la page

Après avoir reçu de nombreuses photos, il créé un groupe facebook pour permettre aux internautes de partager leurs propres photos. 9 000 personnes sont inscrites.

"Ce qui m'a impressionné c'est qu'on a beaucoup de photographes amateurs dans la région qui font de très belles photos et qui nous les envoient"

En plus des photos, ce sont les nombreuses informations envoyées par les abonnés qui permettent aussi d'obtenir des prévisions en direct "et c'est surtout ça qui intéresse les personnes qui suivent la page" ajoute Christopher Bribet.

Suite aux demandes de plusieurs abonnés, il envisage maintenant de créer une application mobile Météo Basse Normandie. Les idées sont posées mais il lui faut trouver les fonds pour financer le projet. Un nouveau défi à relever...