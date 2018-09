Dordogne, France

Nous sommes officiellement en automne, bientôt en octobre et pourtant l'été joue les prolongations. Seule différence avec les mois de juillet et d'août : la fraîcheur matinale.

De gros écarts de températures entre la matinée et l'après-midi

C'est exactement ce qui caractérise l'été indien, explique Valéry Moreau, prévisionniste pour Météo France dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne : "On a une très forte amplitude thermique. Les températures sont en-dessous des normales le matin, en moyenne on devrait plutôt avoir 10 degrés. dernièrement on a talonné le seuil des 5 degrés. À l'inverse pour la chaleur, on devrait plutôt avoir 23 degrés, on les explose littéralement."

Si les températures plongent autant, c'est parce que les nuits s'allongent et que le ciel reste parfaitement dégagé. Les perturbations qui amènent de la pluie sont repoussées dans le nord de la France par les hautes pressions explique Valéry Moreau. Cela devrait durer précise-t-il parce qu'à cette saison, à l'échelle de la planète, l'air se déplace lentement à cause de l'écart de températures entre le pôle et l'équateur.