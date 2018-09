Cinq départements du nord est sont placé en vigilance orange aux orages et aux vents. Les rafales de vent pourraient dépasser les 100 km/h. Ce dimanche tout le nord de la France est concerné par un fort coup de vent.De nombreuses communes dont Paris ont choisi de fermer parcs et jardins.

Un front actif va traverser ce dimanche après-midi le nord du pays avec de violentes rafales de vent annonce Météo France. Elles devraient atteindre 100 km/h des côtes normandes aux caps des Hauts-de-France et des terres du Bassin parisien aux Ardennes. Le nord est de la France est particulièrement concerné. Cinq départements sont placé en vigilance aux vents et aux orages. Des rafales de plus de 100km/h pourraient avoir lieu sur les sommets vosgiens. De nombreuses communes dont Paris ont choisi par précaution de fermer parcs et jardins.

Cinq départements du nord est sont placé en vigilance orange. Il s'agit des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin. Cette vigilance est valable jusqu'à minuit. Aux alentours de 16h00 les vents pourront atteindre de 100 km/h à 110 km/h (avec des pointes localisées à 130 Km/h). les rafales peuvent perdurer jusque 20h00.

Cinq départements du nord est placé en vigilance orange à compter de dimanche 23 septembre - Météo France

Parcs et jardins fermés, manifestations annulées

De nombreuses communes ont choisi par principe de précaution de fermer les parcs et jardins. Et certaines manifestations sont annulées. La mairie de Paris annonce la fermeture des espaces verts, parcs et cimetières de la capitale ce dimanche après-midi.

La municipalité de Lille a décidé de fermer ses jardins et ses parcs toute l'après-midi.

A Nancy, la fête de la gastronomie qui était installé sous des tentes place Charles III a été écourtée et les tentes démontées.

A Strasbourg, la mairie a décidé de fermer cinq parcs et jardins à partir de 15h30 dimanche. Les cimetières seront également fermés. C'est aussi la décision prise par la municipalité de Caen.

⚠️ Vigilance orange vent violent ⚠️

Le #BasRhin est à présent en vigilance orange vent violent.

Suivez les consignes de sécurité et soyez prudents, en particulier dans vos activités de loisirs et vos déplacements. Évitez les promenades en forêt et les sorties en montagne. pic.twitter.com/p4hFsDerNc — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) September 23, 2018

Même décision dans la Marne et les Ardennes. A Reims et Charleville-Mézières plusieurs manifestations ont été annulées à cause des vents violents attendus.