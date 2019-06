Météo : cinq départements placés en vigilance orange aux orages dans le Sud-Est

Météo France a place vendredi cinq départements en alerte orange aux orange. En Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie, une "situation fortement orageuse" est prévue dès la mi-journée. Les orages localement violents devraient débuter en début d'après-midi sur la Drôme et l'Ardèche. Ils se déplaceront vers l'Est et la Savoie et Haute-Savoie vers minuit. "Il existe un risque fort de phénomènes violents", prévient Météo France.

Encore du vent et de la grêle

"Ces orages prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps (30 à 50 mm en 1 heure). Un risque de rafales sous orages existe également. Les derniers orages devraient évacuer les Alpes vers minuit."

Cet épisode intervient, cinq jours après un épisode orageux violents en Auvergne-Rhône-Alpes avec des dégâyts importants en Isère, Savoie, Loire, Drôme et Ardèche.