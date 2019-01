Météo : de la neige attendue en Périgord

Le froid est de retour cette semaine. Un épisode neigeux est attendu sur le pays à partir de ce mardi 22 janvier. La perturbation arrivera par l'est et ne devrait pas épargner une partie de la Dordogne mardi matin.

Dordogne, France

Gardez les doudounes et sortez les moufles. Le froid va faire une nouvelle offensive cette semaine dans le pays. Météo France annonce un épisode neigeux à partir de ce mardi 22 janvier sur large partie est du pays. Jusqu'à 20 cm sont attendus sur les reliefs. En plaine, le manteau neigeux ne devrait pas dépasser les 5 cm.

A l'est d'une ligne allant de Nontron à Sarlat

Cette perturbation neigeuse devrait aussi concerner la Dordogne ce mardi 22 janvier. Les prévisionnistes de Météo France annoncent l'arrivée des flocons en deuxième partie de matinée à l'est d'une ligne allant de Nontron à Sarlat. La couverture neigeuse ne devrait pas dépasser 1 à 2 cm pour atteindre les 3 à 5 cm à la frontière avec la Haute-Vienne et la Corrèze. Si ces flocons devraient tenir au sol dans un premier temps, le redoux devrait transformer la neige en pluie et nettoyer les sols.

Mercredi, quelques flocons pourraient virevolter sur une petite partie Est du département, mais ces prévisions demandent encore à être affinées.