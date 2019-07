Météo : de violents orages attendus en Savoie et Haute-Savoie à partir de 20h

Savoie, France

Météo France a de nouveau placé la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange aux orages. La soirée s’annonce encore agitée selon Thierry Arnoult de Météo France à Chamonix. « Il faut s’attendre à un phénomène assez brutal et peut-être assez violent à partir de 20h/22h, et jusqu’à minuit/2h du matin », explique-t-il. « _Avec des rafales de vent de 100km/h, voire 150 km/h localement_. Et comme il s’agit d’orages avec de l’air très chaud, il y aura une très forte intensité électrique » précise le météorologue.

Les secteurs concernés par les orages

Selon Météo France ces orages toucheront la plaine : les secteurs de Chambéry, Annecy, le bassin du Léman et le Genevois.