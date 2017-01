Météo : découvrez les températures glaciales de la semaine dernière en Côte-d'Or et Saône-et-Loire

La vague de froid devrait prendre fin vendredi en Côte-d'Or et Saône-et-Loire. La semaine dernière c'est le 20 janvier que les gelées matinales ont été les plus fortes. Les thermomètres ont affiché jusqu'à -12°c. Retour sur une semaine glaciale avec les relevés de températures de Météo France.

La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire vont encore grelotter quelques jours. La vague de froid, débutée le 14 janvier, a connu son pic vendredi 20 janvier avec des températures minimales qui ont atteint près de -12°c. Les thermomètres ont affiché des températures en-dessous de -10°c le matin dès le 19 janvier. Parmi les relevés remarquables de Météo France, on a atteint -12°c à Baigneux-les-Juifs le 20 janvier, -11,8°c à Til-Châtel le 21 janvier, -11,1°c à Chatillon-sur-Seine le 22 janvier et -11,2°c.

Quand les températures sont-elles les plus froides ?

"C'est quand les premiers rayons de soleil ne sont pas encore apparus que l'on constate les températures les plus froides" explique François Lequeu, prévisionniste à Météo France à Dijon. Les températures sont donc les plus basses aux alentours de 7h45 chaque jour en janvier. Elles stationnent à partir de 8 heures et remontent dès 9 heures.

Où les gelées sont-elles les plus fortes ?

Durant la première partie de la vague de froid, c'est à dire jusqu'au 19 janvier, Météo France a observé les plus fortes gelées surtout sur les hauteurs. Elles ont été ensuite plus prononcées en pleine. Ainsi, on a atteint -10,8°c au plus bas à Saulieu le 19 janvier. Le 23 janvier, on a atteint -11,2°c dans le Chatillonnais quand il faisait -6°c à Saulieu.

Les températures seront encore très froides jusqu'au jeudi 26 janvier

"La vague de froid va persister jusqu'à jeudi" explique François Lequeu, prévisionniste à Météo France à Dijon. Les gelées vont donc continuer d'être marquées en Côte-d'Or et Saône-et-Loire, "elles pourraient atteindre -6°c à -8°c". Les maximales quant à elles seraient comprises de 0°c à 3°c.

À partir de vendredi 27 janvier, cela devrait être officiellement la fin de la vague de froid qui aura duré treize jours en Bourgogne. Un vent de Sud-Est soufflera sur la Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre et Yonne. Les températures de la journée devraient repasser au-delà des normales saisonnières, aux alentours de 7°c. Les gelées matinales seront plus localisées et atteindront -2°c environ.

Les plus fortes gelées matinales en Côte-d'Or entre le 16 et 20 janvier 2017 © Radio France - Creative Commons - Congerdesign / Denis Souilla