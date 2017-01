Météo : découvrez les températures glaciales de la semaine en Drôme Ardèche

La vague de froid annoncée cette semaine a bien frappée la Drôme et l’Ardèche du 16 au 20 janvier. C'est Valdrôme, dans le Diois (26), qui décroche le record de la température la plus basse avec moins 19 degrés mesurés le mercredi 18 janvier, mais il a fait froid partout. Revue de thermomètres.

Il a fait froid partout cette semaine en Drôme et en Ardèche résume Béatrice Charpiot, la directrice de Météo France en Drôme Ardèche, mais plus particulièrement "dans l'est de la Drôme, dans le Vercors, le Diois, les Baronnies ou encore sur le plateau ardéchois". Mais les températures ont globalement été remarquables pour la saison, puisque même en plaine les températures étaient négatives.

Vendredi matin, matinée la plus froide de la semaine

Côté Drôme, il a fait -19° à Valdrôme, -18° à Bouvante, - 16° à Saint-Nazaire-le-Désert, -14° à Die jeudi ou encore -9° à Valence et à Romans-sur-Isère vendredi matin et -8° à Albon, dans le Nord Drôme, ce vendredi matin.

En Ardèche, c'est Saint-Étienne-de-Lugdarès qui décroche le record avec - 18° mesurés cette semaine. Il a fait en moyenne -15 à -17° sur le plateau ardéchois et même -9,4° à Grospierres, dans la Basse-Ardèche, habituée à des températures plus clémentes.

Redoux à partir de jeudi... prochain

Ces températures minimales enregistrées vendredi matin restent cependant très éloignées des valeurs enregistrées durant la dernière vague de froid importante, en février 2012. Ce temps sec, froid, souvent bien ensoleillé va "se poursuivre une bonne partie de la semaine prochaine", selon Météo France. "Une amorce de redoux jeudi, par l'ouest et le sud-ouest, devrait se généraliser vendredi" prochain grâce à la remontée d'une masse d'air plus douce depuis la péninsule ibérique.

