Météo : découvrez les températures glaciales de la semaine en Isère

Ce vendredi matin a été la journée la plus froide de la semaine en Isère, touché, comme toute la France, par une vague de froid. Le thermomètre est descendu très en dessous de zéro aussi bien dans le Nord que le Sud du département. Et Grenoble n'a pas été épargnée, bien au contraire !

La température la plus froide de toute l'Isère a été relevée à la Mure vendredi matin à 7 heures du matin: le thermomètre est descendu à moins 20 degrés. Deuxième commune au palmarès des températures glaciales : Saint-Laurent-du-Pont , moins 14 degrés. Puis Grenoble arrive en 3e position avec moins 13 degrés. Depuis 1999, c'est la 2e nuit la plus froide à la station de Grenoble le Versoud.

Le thermomètre a dégringolé dans le sud et le nord du département : - 9° à Vinay, - 8° à Bourgoin-Jallieu ou à l'Isle-d'Abeau, -10° à Chatte.

© Radio France - Denis Souilla / Virginie Salanson

Plus froid en bas qu'en haut ?

Quand on regardait la carte de France cette semaine de vague de froid, la température la plus basse était souvent à Grenoble. Et ça s'explique scien-ti-fi-que-ment explique Bernard Mandier, prévisionniste à Météo France.En effet, "l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Il tombe, par gravité dans les fonds de vallée. Et surtout il ne se disperse pas, retenu par les sols froids, gelés ou enneigés, et emprisonnés par les versants montagneux" détaille-t-il. Voilà pourquoi il faisait plus froid à Grenoble vendredi matin qu'à Chamrousse, par exemple, où il faisait un tout petit moins 5 degrés.

- 13° à Grenoble, - 5° à Chamrousse

D'ailleurs, Grenoble a des petits airs de station de ski avec ses plaques de neige et de glace encore partout sur les trottoirs et ses toits tout blancs.

Et même si la température se réchauffe un peu désormais, notamment dans la journée, le beau temps froid va perdurer une partie de la semaine prochaine. C'est une remontée d'air venue d'Espagne qui pourrait apporter ensuite un redoux... à partir de jeudi prochain seulement !

→ Lire aussi - Pendant la vague de froid, protégez vos canalisations