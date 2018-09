Après une rentrée scolaire sous les nuages, le week-end et le début de semaine prochaine vont signer le retour de l'été. Soleil et températures seront au beau fixe pendant plusieurs jours, avec une journée exceptionnelle mercredi, et des températures qui vont dépasser les 30°C sur tout le pays.

Si vous n'avez pas encore rangé vos débardeurs et vos sandales au placard, vous avez bien fait : après la grisaille de cette semaine, le temps va redevenir estival ce week-end, et l'embellie devrait durer au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine. Au programme donc, soleil et températures au beau fixe, avec plus de 30 degrés, y compris sur la moitié nord de la France.

☀️Prévisions || Le beau temps revient ce weekend et la semaine prochaine avec des températures estivales sur la plupart des régions : le mercure pourrait monter jusqu'à 30°C dans le nord du pays 🌡️ ! #été#GoodNewspic.twitter.com/FIaa4z8IFA — Météo-France (@meteofrance) September 7, 2018

Samedi, l'amorce d'un week-end estival

"Globalement ce week-end, le temps sera très ensoleillé, avec quelques nuages sur le Nord-Pas-de-Calais", explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. "Le ciel sera un peu voilé du Nord-Bretagne à l'Île-de-France et à l'Alsace, mais il y aura du soleil pratiquement partout". Le prévisionniste note toutefois un faible risque d'averse l'après-midi sur les reliefs des Pyrénées, du sud des Alpes et de la Corse.

Les températures seront très fraîches au lever du jour, avec 5 °C prévus à Reims et 8°C à Orléans. Mais elles grimperont l'après-midi, avec 30°C à Toulouse et Montauban, 28 à Bordeaux, ou 27 à Lyon. Sur la moitié nord, il faut s’attendre à des températures très agréables : il fera 23 °C à Paris, 24 à Rennes et à Strasbourg.

Dimanche, les températures montent partout d'un cran

Dimanche, le plein été se réinstalle. "L'air chaud qui était sur le sud du pays va remonter au nord", explique Frédéric Nathan. Il fera 28°C à Paris, 27 à Rennes et à Strasbourg. "Les températures vont baisser un peu dans le sud-ouest, à cause d'une dégradation orageuse", avertit Frédéric Nathan. Il fera 25°C à Bordeaux, et 29°C tout de même à Toulouse et Montauban.

Un début de semaine digne d'un milieu d'été

Lundi, Météo France prévoit un ciel globalement ensoleillé, sauf peut-être sur les Pyrénées. Les températures seront assez élevées au sud, avec 29°C en moyenne, mais vont baisser un peu au nord. Il fera tout de même 25°C sur la moitié nord, avec un beau soleil.

L'#été n'a pas dit son dernier mot. Les températures vont grimper jusqu'en milieu de semaine prochaine ! 🌡️ Nous serons globalement au-dessus des normales de saison. 😎 pic.twitter.com/9edtQwxEMe — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 7, 2018

Journée exceptionnelle mercredi, avec 31°C à Paris et 32 au sud

Mardi et mercredi, les températures seront au-dessus des normales de saison. Ces deux journées seront chaudes et ensoleillées sur tout le pays, avec une journée exceptionnelle mercredi.

Mardi, il devrait faire en moyenne 27 degrés sur la moitié nord, et 31 degrés sur la moitié sud. Mercredi, la moyenne sur la moitié nord va monter à 30°C, indique Frédéric Nathan. Il fera 31°C à Paris. Sur la moitié sud, il fera 32 degrés.

Les températures seront bien au-dessus de la moyenne de saison - Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France

"Les températures seront bien au-dessus de la moyenne de saison, qui est de 21°C au nord et 24°C au sud pour la mi-septembre", indique Frédéric Nathan. Pour jeudi, il prévoit une légère baisse des températures, "mais on va rester au dessus des normales", prévient-il.