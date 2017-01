Météo des neiges: le point sur les stations ligériennes

Alors que le redoux se fait ressentir, dans quelles stations de la région peut on encore aller skier ? La météo s'est montrée versatile et les flocons ne sont pas tombés partout de la même façon...

Les vacances en zone A débuteront le 18 février cette année, mais dans les stations de la région, le compte à rebours est déjà lancé, et les professionnels croisent les doigts pour que "l'or blanc " soit au rendez vous. Ce weekend au Bessat seules 3 pistes étaient ouvertes au skieurs de fond... les paysages sont encore bien blancs mais le vent et surtout la remontée des températures ont entraîné la fermeture d'une partie du domaine skiable par mesure de sécurité. Philippe Gonthier le responsable technique de l'espace nordique des Monts du Pilat prend les choses avec philosophie en attendant des jours meilleurs...

"Au premier coup de redoux on est obligés de femer certains secteurs " - Philippe Gonthier responsable technique de l'espace nordique des Monts du Pilat

Situation contrastée dans les Monts du Pilat

A l'espace nordique des Monts du Pilat les conditions restent correctes pour le ski de fond avec 5 à 15cm de neige au départ de la Croix de Chaubouret... en revanche, faute de neige au départ des 3 croix ce sont toutes les pistes qui sont fermées ! Du côté de St Régis du Coin, les 30kms de pistes de fond des Confins sont toutes ouvertes, mais l'enneigement est insuffisant à la Faye où le domaine de Burdignes est actuellement fermé. Pour trouver de la neige en abondance, mieux vaut monter jusqu'au col de la loge où la totalité des 78kms de pistes de fond sont accessibles avec de belles étendues de poudreuse allant de 25 à 50cms d'épaisseur, et des températures assez fraiches pour les maintenir.

Grâce aux canons à neige, Chalmazel fait de la résistance

A Chalmazel ce sont les descendeurs qui trouveront leur bonheur avec 40 cm de neige partout, et un domaine skiable ouvert à 80% grâce aux 90 canons à neige artificielle de la station... enfin c'est aux Estables que la météo s'est montrée la plus généreuse: jusqu'à 1m 20 de neige fraîche au sommet et 70 cms au pied des pistes ! Mais n'oubliez pas vos chaînes pour pouvoir y monter...Par contre si vous voulez en profiter il va falloir vous dépêcher ! D’après Météo France la tendance est clairement au redoux et il ne devrait pas y avoir de chutes de neige cette semaine sauf peut être en Haute Loire...