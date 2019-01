Météo : des rafales de vent jusqu'à 130 km/h attendues en Vendée

La Vendée et la Loire-Atlantique devraient subir les foudres de la tempête Gabriel ce mardi. Des rafales de vent atteignant 130 km/h sont attendues au large de l'île d'Yeu.

Nantes, France

La dépression hivernale Gabriel va toucher la France ce mardi. La Loire-Atlantique et la Vendée sont concernées. Des vents soutenus sont attendus. Ils pourraient atteindre 130 km/h sur l'île d'Yeu ainsi qu'au large des Sables-d'Olonne. Sur le littoral, les rafales devraient osciller entre 110 et 120 km/h.

Cette tempête est liée à une dépression qui se creuse au sud du Finistère et qui va ensuite balayer la Vendée et la Loire-Atlantique." - Pascal Scaviner, responsable du service prévisions chez Météoconsult

Tempête hivernale #Gabriel : atterrissage de la dépression mardi en milieu d'après-midi au nord de l'Aquitaine, avant de traverser le pays d'Ouest en Est, en direction de la Franche-Comté, et en perdant de la vigueur. Restez informés https://t.co/lQVItK5UA7pic.twitter.com/KpcurUcTYA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 28, 2019

Premier coup de vent de l'hiver

Les rafales les plus fortes sont attendues entre 18h et 20h ce mardi. La mer pourrait être très agitée avec des vagues de quatre à six mètres de haut. Par chance, les coefficients de marée sont bas. Il n'y a donc pratiquement aucun risque de submersion.