Météo : des records de froid battus ou égalés en Charente et en Charente-Maritime

Nouvelle-Aquitaine, France

Ca ne vous aura échappé Il fait bien plus froid que d'habitude ces derniers jours en Charente et en Charente-Maritime. Les températures de ce début de mois de mai se trouvent bien en dessous des normales de saison. À La Rochelle, le record a même été battu.

Record de froid à La Rochelle

Météo France a enregistré 1,9 degré à La Rochelle ce lundi 6 mai, dans la matinée. C'est la plus basse température enregistrée à cette période de l'année depuis la mise en place des relevés de l'organisme, en 1955. Le précèdent record date de 1979; 2,6 degrés avaient enregistrés cette année là.

On s'approche des records en Charente

À Tusson, en Charente, le record n'a pas été battu mais on s'en est approché ce 6 mai. La température est descendue jusqu'à -2,4 degrés, presque au même niveau qu'en 1995 où il avait fait -2,2 degrés.

De manière plus générale, Météo France note des températures bien plus froides que d'habitude à cette période de l'année. En moyenne, début mai il fait plutôt entre 9 et 10 degrés minimum en Charente et en Charente-Maritime.