Météo : des records de température battus dans la région ce mercredi

Plusieurs records de température ont été battus ce mercredi. Il n'avait jamais fait aussi chaud au mois de février à Toulouse, Montauban et Auch depuis le début des relevés en 1947.

Midi-Pyrénées, France

Ce mercredi 27 février aura été la journée la plus chaude de l'hiver. De nombreux records de température ont été battus dans nos départements. Au plus chaud de la journée, il a fait 24°C à Toulouse soit la plus haute température mesurée au mois de février depuis le début des relevés en 1947.

A 15h, nouveaux records mensuels établis à Brest, Dinard, La Rochelle, Mont-de-Marsan, Auch, Cognac, Poitiers, Toulouse, Niort, Bergerac, Aurillac, Limoges. La liste n'est pas exhaustive ! Et localement 27°C en #Aquitaine. — Keraunos (@KeraunosObs) February 27, 2019

Des records de chaleur ont été enregistrés également à Cahors avec 25,3°C, à Auch 25,2°C et à Cazères dans le Volvestre avec 25,2°C. Mais aussi à Montauban où il a fait 25°C, le précédent record daté du 24 février 1990 avec 23,6°C.

Baisse des températures à partir de demain

Dans les autres départements, il a fait également très chaud pour la période. 25,3°C ont été relevés à Gourdon dans le Lot, 24,4°C enregistrés à Saint Girons dans l'Ariége et 23,7°C à Lavaur dans le Tarn.

Ces températures exceptionnelles ne vont pas durer. Elles vont redescendre de 5°C à 7°C dès ce Jeudi. Et la pluie va faire son grand retour dès lundi prochain.