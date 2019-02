Météo : Des températures dignes d'une fin mars-début avril sur la Côte-d'Or

Dijon - France

Adieu brouillard, pluie, neige... Depuis plusieurs jours le soleil brille au dessus de la Côte-d'Or, c'est le retour des lunettes de soleil et des cafés en terrasse. Si les températures sont bien fraîches le matin avec pas plus de 1 ou 2 degrés, ces derniers jours elles se sont régulièrement envolées au delà des 15 degrés l'après-midi pour atteindre des valeurs quasi printanières. Selon Météo France les températures actuelles sont dignes d'une fin mars-début avril. Même si le record de 1958 pour un mois de février n'a pas été atteint. A l'époque le mercure avait affiché 21 degrés à Châtillon-sur-Seine !

Une belle tablée en terrasse du "Pop Art" place de la Lib à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Un temps idéal pour les Dijonnais alors que débutent les vacances d'hiver. Ambiance détendue place de la Libération pour Greg et Johana, jeune couple, qui s'apprête à déjeuner au soleil en terrasse d'un restaurant. "Cela fait du bien au moral" s'enthousiasme la jeune femme. "On quitte les pulls, les écharpes, on n'a plus besoin de tout ça!" poursuit le jeune homme. "Pas tout à fait encore" nuance Johana qui trouve que "le fond de l'air est encore un peu frais".

Notre reporter a testé les terrasses en compagnie des Dijonnais Copier

Un bon burger au soleil ça fait du bien! © Radio France - Thomas Nougaillon

Séverine, gérante du "Pop Art" © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec ce beau soleil, en tout cas, depuis quelques jours les terrasses sont pleines et c'est bon pour le commerce. Séverine, gérante du "Pop Art" confirme. "C'est magnifique! On a eu un week-end fabuleux, ça faisait bien longtemps, les gens sont ravis." Les clients prennent d'assaut la centaine de fauteuils disponibles. "Samedi notre chiffre d'affaire a été digne d'une journée d'été!" Jade, travaille place du Bareuzay, au "Comptoir des colonies". Elle non plus n'est pas habituée à servir en terrasse au mois de février à Dijon. "Cela change un peu notre façon de travailler, on n'était pas prêt à avoir autant de gens en terrasse, on travaille plus, c'est plutôt bon pour le commerce."

Jade du "Comptoir des colonies" © Radio France - Thomas Nougaillon

Au Jardin Darcy deux mamans ont emmené leurs enfants profiter du soleil © Radio France - Thomas Nougaillon

Pendant que certains déjeunent d'autres font du toboggan... C'est le cas d'Axel, au Jardin Darcy, il s'apprête à s'élancer pour une petite glissade en compagnie de Sophie, sa maman. "Ce beau temps me semble un peu prématuré pour la saison, mais c'est agréable quand même de pouvoir profiter de l'extérieur après les mauvais jours".

Sophie, une jeune maman, profite du soleil avec son fils Axel et sa nièce Charlie Copier

Juliette, elle, a sorti son appareil photo. © Radio France - Thomas Nougaillon

La porte Guillaume sous le soleil © Radio France - Thomas Nougaillon

Selon Météo France, grâce à l'anticyclone bien campé sur la France, il n'y a pas de changement prévu au niveau du temps avant plusieurs jours. Même si quelques nuages sont attendus ce mardi le soleil devrait donc se maintenir au moins jusqu'au 2-3 mars. Autre particularité de ce mois de février, pas tout à fait comme les autres, il devrait également s'avérer très sec. Toujours selon Météo France, la pluviométrie ne devrait pas excéder 10 à 30 millimètres maximum. Un niveau très faible pour la Côte-d'Or.

Les "Trois Idées Reçues" avec François Lequeu de Météo France à Dijon Copier

"On a jamais connu un temps pareil pour une mi-février. Cette météo est une nouvelle preuve du réchauffement climatique. Et de toute façon on va finir par le payer parce que l'hiver n'est pas fini". A 6h23 et 7h42 ce mardi 19 février 2019, François Lequeu, prévisionniste à Météo France Dijon répondra aux "Trois Idées Reçues" de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).