Météo du week-end : températures glaciales sur une partie du pays, des flocons possibles en plaine

Ce week-end de mi-avril sera hivernal sur une bonne partie nord du pays, prévient Météo France. Des températures proches de zéro ou carrément négatives, jusqu'à -5°C, vont marquer les journées de samedi et dimanche. Des flocons sont à prévoir sur le nord et le nord-est du pays les après-midi.

Si vous avez rangé vos doudounes et vos bonnets au placard, vous allez devoir les ressortir. Les températures déjà très froides de ce vendredi vont encore baisser samedi et dimanche. Le thermomètre affichera des valeurs proches de zéro ou même négatives, jusqu'à -5°C le matin, sur une bonne partie nord du pays. À noter que le sud-ouest et le sud, eux, afficheront des températures beaucoup plus clémentes et de saison, avec 15 ou 20 degrés l'après-midi, indique Météo France. Ailleurs, les après-midi très frais succéderont aux matinées glaciales.

🌡️T°C froides et gelées mat. sur une large moitié nord du pays en cette fin de semaine, conséquence de l'anticyclone scandinave qui génère actuellement une masse d'air #froid sur tt le nord de l'Europe. Situation qui devrait durer au moins jusqu'à lundi. 👉https://t.co/7cbxQkV7ZHpic.twitter.com/5O1JyVLEyJ — Météo-France (@meteofrance) April 11, 2019

Un samedi hivernal, des flocons sur le nord et le nord-est

Samedi, "un large tiers nord-est de la France sera concerné par des températures bien en-dessous des normales de saison", résume Étienne Kapikian, prévisionniste à Météo France. Des gelées matinales se produiront en plaine et l'après-midi, près des frontières du nord et du nord-est, les températures resteront hivernales. Sur les Ardennes, la Lorraine ou encore l'Alsace, les nuages pourront produire des averses neigeuses."On pourra voir des flocons jusqu'en plaine, dès 300 mètres d'altitude. Cette neige ne tiendra pas au sol", explique le prévisionniste. Au meilleur de la journée, le thermomètre affichera 7à 8°C en Lorraine, et 6 à 8 degrés en Alsace. "Des températures dignes d'une fin février, 7 à 8 degrés sous les moyennes d'une mi- avril", pour Étienne Kapikian.

Ailleurs, les maximales de ce samedi resteront sous les 10 degrés. Il fera 6 à 10 degrés au nord de la Seine et sur le grand ouest. Il devrait faire 13 degrés à Brest et Rennes.

Retour des gelées sur de nombreuses régions. A quoi s'attendre ? Quels risques pour nos jardins ? https://t.co/w8iXLjDfkVpic.twitter.com/8AxrSqib0K — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 11, 2019

Cette fraîcheur s'explique par une masse d'air froid qui redescend de Scandinavie" - Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France

"Cette fraîcheur s'explique par une masse d'air froid qui redescend de Scandinavie", explique Etienne Kapikian. "Cet air froid déboule sur le nord de la France samedi et s'y attarde dimanche." Le sud-ouest et la côte atlantique sont moins concernées. Les températures y seront de saison : samedi après-midi, il fera 15 à 20 degrés sur le sud et le sud ouest, comme à Perpignan ou Dax.

Un dimanche glacial, jusqu'à - 5 degrés au petit matin

C'est dimanche matin que les températures seront les plus froides. Les gelées en plaine seront encore plus nombreuses que samedi matin. Sur la moitié nord, il fera entre 0 et -2 °C, indique Étienne Kapikian. Localement, il faut attendre -3 à -5 degrés dimanche matin. Tout comme sur le Massif central, en Bourgogne, en Champagne et sur les Hauts-de-France, où il fera jusqu'à -5°C. Comme samedi, des averses neigeuses sont probables près des frontières du nord et du nord est, mais là encore,cette neige ne devrait pas tenir au sol.

Des gelées sont aussi à prévoir en Normandie, en Région parisienne, sur le nord-est, le centre-est et le centre. Il faut prévoir -2 à 0°C sur ces régions, 1°C degrés pour les plus chanceux. Une fois encore, le sud et la façade atlantique seront plutôt à l'abri de ces gelées. "Mais il pourrait faire 0 °C en Ille-et-Vilaine, dans les terres", indique le prévisionniste.

Avec le coup de froid attendu ce #weekend, on avoisinera par endroits les #records de température minimale (décadaires, du 10 au 20 avril) dimanche. 🌡️📉 pic.twitter.com/flZiViUMLn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 12, 2019

Un début de semaine plus clément

Des températures aussi fraîches,"en cette saison, c'est rare, mais pas exceptionnel", relativise le prévisionniste. "On a connu pire." Et la situation va rapidement s'améliorer, puisque dès lundi, le vent changera de direction, avec une masse d"air qui viendra du sud est. Cet air va chasser l'air froid au nord et fera remonter les températures, qui seront plus douces.

#Froid tardif : le 12 avril 1986, ça ne rigolait pas. T° à 850hPa (1500m) inférieure à -10°C sur la moitié nord de la France. En surface, Tmax 0.5°C à Lille, 2.8°C à Paris ou Mulhouse, neige en de nombreuses régions, fortes gelées...

à côté, notre 13 avril 2019 fera pâle figure ! pic.twitter.com/4jz9enghSs — Etienne Kapikian (@EKMeteo) April 11, 2019