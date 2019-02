Météo : des températures proches des records pour un mois de février en Drôme Ardèche

Café en terrasse et lunettes de soleil sur le nez, beaucoup d'habitants de Drôme Ardèche profitent du beau temps en ce moment. Presque aucun nuage dans le ciel depuis plusieurs jours. Ce vendredi, il a fait jusqu'à 21,2°C à Sablières en Ardèche, mais aussi 20,4 à Saint-Roman-en-Diois, 18,9 à Montélimar ou encore 18,2 à Valence. Il a fait 19,4°C à Aubenas, 18,9 au Cheylard et un petit 15,1 à Saint-Agrève.

C'est très agréable et on fait le plein de vitamine D" - Une habitante de Valence

Des températures sont proches des records pour un mois de février selon Météo France. "Si on a ces températures maintenant, pas de doute on va dépasser les 40 cet été," confie cet habitant de Marseille, venu passer quelques jours à Valence. Son amie enchaîne : "Tout le monde est en terrasse, c'est très agréable et on fait le plein de vitamine D."

Quand on voit les températures, c'est vrai que ce n'est pas normal"

"Le soleil, le ciel est bleu, pas de vent, il ne manque que le paréo et l'huile solaire", confie Roselyne en souriant, alors qu'elle boit un verre Place des Clercs à Valence. "Après, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, on parle sans arrêt du réchauffement et quand on voit les températures, c'est vrai que ce n'est pas normal." Comme on dit "Y'a plus de saisons !"