Météo : des températures quasi-estivales ce jeudi

Après un début de semaine très printanier, Météo France prévoit des températures quasiment estivales ce jeudi. Il devrait faire 22 degrés à Rouen, 24 à Paris, et jusqu'à 27 à Dax. Mais le temps devrait se dégrader vendredi, avant une chute des températures samedi.

Après un début de semaine printanier, les températures vont encore grimper ce jeudi, pour atteindre des valeurs estivales sur une grande partie du territoire, prévoit Météo France. Malgré une baisse qui s'amorcera par l'ouest vendredi sous l'effet d'une dégradation pluvieuse, elles se maintiendront toute la semaine à un niveau supérieur aux normales saisonnières, faisant de ce mois de mars un mois exceptionnellement doux.

[MAJ] Pic de #douceur jeudi en #France avec des températures souvent dignes d'un mois de juin ! 🍓🍒 pic.twitter.com/gzTqwOVre7 — Météo-France (@meteofrance) March 28, 2017

Jusqu'à 27 degrés prévus à Dax ce jeudi

Ce jeudi, la journée prendra donc des airs d'été, avec des températures qui culmineront entre 23 et 26 °C sur la Nouvelle-Aquitaine, avec localement des pointes à 27 ou 28 °C. Au nord de la Loire, les valeurs seront souvent comprises entre 22 et 24 °C, y compris sur les plages de la Manche. Mais elles resteront en-deça des 20 °C sur la pointe bretonne, où les nuages vont s'épaissir en cours d'après-midi. Sur le Sud-Est, elles seront comprises entre 18 et 23°C.

Jeudi sera la journée la + #chaude de la semaine avec des T°C situées jusqu'à 11°C au-dessus des normes, soit 3 à 7°C de + qu'aujourd'hui ! pic.twitter.com/SDP9qNyfPX — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 28, 2017

Une dégradation vendredi, sauf sur l'Est

D'après Météo France, la dégradation devrait arriver vendredi 31 mars par la pointe bretonne, avant de gagner une large partie ouest du pays au fil de la journée, avec une perturbation pluvieuse. Mais sur le flanc est du pays, un temps encore sec pourrait se maintenir une grande partie de la journée, avec des températures toujours élevées pour la saison, au-delà des 20 °C du Centre-Est à l'Alsace. Ailleurs, malgré une baisse, elles devraient rester douces, souvent comprises entre 15 et 18°C. Mais la chute du mercure devrait se poursuivre et se généraliser samedi 1er avril, avec des températures qui vont se rapprocher des niveaux de saison et un temps perturbé sur une grande partie du territoire.