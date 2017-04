Météo : Des températures quasi-estivales dans l'Hérault

Le printemps prend des allures d'été en ce moment dans l'Hérault. Météo France a relevé 27 degrés jeudi du côté de Sète, Béziers et Saint-André-de-Sangonis. Des températures largement au dessus des normales de saison pour un mois d'avril mais pas encore de record.

Dans l'arrière-pays, en plaine ou sur les plages, les Héraultais font tous le même constat. Les températures grimpent cette semaine dans le département. Profitez-en parce que ça ne va pas durer.

Météo France a relevé 27 degrés ce jeudi à Sète, Béziers et même du côté de Saint-Martin-de-Londres. Mais seulement 25 degrés à Montpellier à cause de la brise marine. Les températures sont chaudes pour une mi-avril, entre 7 et 9 degrés au dessus des normales de saison.

Pour la baignade, c'est pas le même cinéma. La température de la mer Méditerranée avoisine les 15 ou 16 degrés seulement.

Comme souvent, les températures vont légèrement retombées pour le week-end de Pâques. Les valeurs auront du mal à dépasser les 22 degrés pour samedi et dimanche. Il fera aux alentours de 20 degrés pour le reste de la semaine prochaine.

Loin des records

Alors certes il fait chaud mais nous sommes encore loin des records pour la saison. Le pic de chaleur remonte au 8 avril 2011. Météo France avait relevé des valeurs de 30 à 32 degrés un peu partout dans l'Hérault.