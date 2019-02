Météo : des températures records pour un mois de février !

Normandie, France

Difficile de le rater : le soleil est de sortie en ce début d'année 2019, et les températures douces (voire chaudes ?) l'accompagnent ! Le ressenti concerne l'Eure et la Seine-Maritime, et on le voit très bien dans les parcs, sur les quais de Seine à Rouen (Seine-Maritime) : les gens vont se balader en t-shirt, ressortent le vélo du garage et investissent les bancs publics pour lire ou bronzer. Et, même s'il n'est pas rare d'avoir un hiver doux et sec, les relevés de Météo France tendent à montrer qu'on atteint des chiffres loin d'être courants.

Une première depuis près de 30 ans

À Rouen, la température record de 18,9°C a été relevée par Météo France ce dimanche 24 février : une première depuis février 1990, il y a presque 30 ans. Chiffre éloquent à Notre-Dame-de-Bliquetuit également, au sud de Caudebec-en-Caux : 20°C ont été relevés ce mardi 26 février, un chiffre jamais atteint depuis le début des observations en 2006. Le précédent record ? 17,8°C, et c'était encore en 2019, le 23 février.

Du soleil partout, la pluie reste timide

À ces chaleurs hors norme, s'ajoute un ensoleillement lui aussi anormalement élevé pour un mois de février. Les Rouennais et les Rouennaises ont pu profiter de ses rayons pendant 108 heures, depuis le début du mois. La moyenne pour ce milieu d'hiver est de 74 heures.

Et naturellement, davantage de soleil, ça signifie moins de pluie. Seulement 42 millimètres de précipitations en février à Rouen, contre une moyenne de 60mm. Tendance similaire à Évreux, dans l'Eure : la commune a connu 31mm ce mois-ci, contre 41mm en temps normal.