Météo : deux records battus en janvier en Sarthe : douceur et manque de soleil

Par Bertrand Hochet, France Bleu Maine

Pluvieux, doux, et gris : c'est le bilan météo du mois de janvier Il est tombé beaucoup d’eau : 40% de plus que la moyenne. Mais c'est au niveau de la douceur et de l'absence de soleil que des records ont été battus, selon Météo France qui fait des relevés depuis 1946.