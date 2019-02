Météo en Alsace : faut-il s'inquiéter de ce mois de février printanier ?

Strasbourg, France

Ce mois de février est le deuxième plus chaud depuis 1931, après 1990. En Alsace, des pics de chaleur ont été relevés ce mois-ci, notamment à Colmar, où il a fait jusqu'à 20,5 °C le dimanche 17 février.

Une durée et un ensoleillement exceptionnels

Alors faut-il ou non s'inquiéter ? Selon Florian Knoll, responsable prévisions et climatologie au sein de l'association Météo Suivi Alsace, "c'est avant tout la durée de l'épisode qui est inédite". L'autre élément exceptionnel, c'est l'ensoleillement de ce mois de février : 160 heures à Strasbourg par exemple, contre 80 heures habituellement. C'est deux fois plus que la normale et un record depuis 2000.

La station climatique de #Strasbourg vient de battre son record d'ensoleillement pour un mois de février. Un record qui s'alourdira demain et jeudi. Un autre record d'ensoleillement sera battu ce mercredi à la station climatique de #Colmar.#meteo67#meteo68#Alsace#recordpic.twitter.com/yinPEskydi — Météo Suivi Alsace (@msa6768) February 26, 2019

Assèchement des sols et des nappes phréatiques

Tout cela pourrait avoir des conséquences dans les mois à venir. "On a des bourgeons qui éclosent et si derrière il y a du gel, il y aura forcément des productions moindres de fruits et de légumes", explique Alexandre Martel, prévisionniste Météo France à Illkirch. "Cela peut aussi poser des problèmes de sécheresse, on a des sols déjà très secs, les nappes phréatiques sont basses et ça crée des risques de feux de forêts qui peuvent se déclencher, même en plaines d'Alsace. Sans compter la pollution aux particules fines", complète-t-il.

Mais selon Météo France, cette douceur ne devrait pas durer. Dès jeudi soir, on attend des températures en baisse et même le retour de la neige sur les massifs.