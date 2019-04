Météo en Bretagne : le froid fait une nouvelle offensive !

Si vous étiez déjà habitués aux déjeuners en terrasse, aux barbecues et aux tenues légères, il va falloir faire un trait sur tout cela, au moins pendant quelques jours. Finies les journées printanières voire estivales en Bretagne. Dès ce mardi 2 avril, le froid fait son retour sur la région.

Chute du mercure et giboulées

Le thermomètre va baisser. Le site Météo Bretagne annonce 2°C le matin à Fougères, 3°C à Pontivy, 4°C à Rennes, 5°C à Vannes, 6° à Lannion et Quimper et 7°C à Brest. Le mercure ne devrait pas dépasser les 13°C à Rennes et Vannes. Le ciel devrait par ailleurs apporter des ondées sur toute la région.

La journée la plus froide de la semaine est attendue mercredi avec des températures qui oscilleront entre 7 et 10°C pour les maximales. De nombreuses giboulées sont annoncées par Météo Bretagne pour cette journée avec des risques de grésille. Les températures ne devraient remonter que de quelques degrés en fin de semaine. Les averses seront encore très présentes.