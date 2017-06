Météo en Dordogne : attendez-vous à transpirer ce week-end

Il va faire jusqu'à 33 degrés tout le week-end en Dordogne. Le soleil va briller. L'occasion pourquoi pas d'aller se baigner

C'est désormais sûr. Il va faire très chaud ce week-end. Météo France évoque une vague de chaleur qui va déferler sur la France.

Il va faire jusqu'à 35 degrés dans les Landes. Et chez nous en Dordogne, le thermomètre va monter. Il fera 31 degrés à Périgueux samedi et dimanche. Et jusqu'à 33 degrés du côté du bergeracois.

Les températures seront déjà chaudes dès le matin ce samedi : 24 degrés à Périgueux ou encore 26 à Lalinde. Heureusement la nuit, les températures descendront autour des 19/20 degrés en Périgord

Samedi, la chaleur devrait être supportable surtout dans le nord du département car des rafales de vent sont attendues autour de 45 km/h en nontronnais, mais aussi du côté de Thiviers, de Brantôme ou de Ribérac. Dimanche, jour du deuxième tour des élections législatives il n'y aura en revanche pas un souffle d'air.

Et le ciel devrait rester bien bleu les jours suivants. Mais ça, c'est une autre histoire.