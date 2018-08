Il va faire plus frais ce week-end en Périgord. Les prévisions de Météo France sont autour des 20 degrés dans le Nontronnais et de 22 degrés en moyenne dans le Bergeracois. Pourtant, l'été n'est pas encore totalement fini selon un prévisionniste.

Périgueux, France

On ne se croirait peut-être plus en été en cette fin du mois d'août. Ce vendredi, il a même plu un peu sur le Périgord. Selon Météo France, le département de la Dordogne a connu entre 1 et 3 mm de précipitations. Demain, il y a un risque d'averses, mais rien de comparable au début du mois de juin, juste histoire de mouiller la terre. Il ne faut cependant ne pas s'alarmer : l'été n'est pas encore terminé.

"On a un petit passage plus frais ce week-end mais ce n'est que transitoire." Emmanuel Linden, prévisionniste Météo France

"L'automne est fixé au 21 septembre. D'un point de vue météorologique, la douceur peut se poursuivre jusqu'à fin octobre" explique Emmanuel Linden. "Il y a de l'air un peu plus frais qui est en train de remonter mais qui va vite s'estomper."

Plus de fortes chaleur en cette fin de mois d'août

Mais, Emmanuel Linden l'explique : les températures très élevées fin août se font de plus en plus rares."Le dernier record en Périgord de forte chaleur ne sera pas battu, c'était un 26 août 2010." explique le prévisionniste. Il avait fait 40 degrés à l'époque.

En conséquence, ce week-end, les températures seront plus fraîches : en maximales, vous aurez 19 à Périgueux, 18 à Thiviers, 20 à Montpon et Sarlat ce samedi. Pour la journée de dimanche, il fera 25 à Ribérac, 24 à Montpon et Périgueux et 23 à Thivers.

Les températures vont remonter dans la semaine prochaine, avec des températures proches des 30 degrés prévus mardi, avant une possible dégradation peut-être orageuse pour mercredi.