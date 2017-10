Météo en Dordogne : un mois d'octobre encore très sec

Le mois d'octobre qui se termine a été marquée par un déficit pluviométrique en Dordogne, des températures au-dessus de la normale et un temps d'ensoleillement largement au-dessus de la moyenne.

Les mois se suivent et se ressemblent en Dordogne coté météo. Le mois d'octobre qui vient de se terminer a été particulièrement sec. Il entre même dans le top 10 des mois d'octobre les plus secs depuis 1988. C'est en Bergeracois qu'il a le moins plu. Quasiment deux fois mois que ce qui est attendu sur un mois d'octobre "normal". Déficit aussi en Périgord vert et en Périgord blanc. En Périgord noir, la station de Belvès a relevé 69 mm de précipitations mais il faut noter qu'en une seule journée, le 18 octobre, il est tombé 47 mm de pluie.

Le 26 octobre, journée la plus chaude du mois

Pas beaucoup de pluie, mais à l'inverse le soleil a brillé beaucoup plus que d'habitude. Météo France a relevé plus de 185 heures d'ensoleillement à Bergerac par exemple. Soit 50 de plus que la normale, ce qui fait de ce mois d'octobre le cinquième mois le plus ensoleillé en Dordogne depuis 1988. Ce fort ensoleillement s'est accompagné de températures plus élevées que la moyenne habituelle : 1 à 2°C au-dessus de la moyenne pour les minimales, même chose pour les maximales. Le jeudi 26 octobre a été le jour le plus chaud du mois d'octobre avec 27,7°C relevés à Bergerac, mais là encore ce n'est pas un record.