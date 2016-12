Météo en Loire-Atlantique : une année 2016 exceptionnelle ?

L'année 2016 s'achève. L'occasion de dresser un bilan météorologique en Loire-Atlantique. Le premier semestre a été pluvieux au contraire du second. Cet été a aussi connu des particularités.

Une année coupée en deux

D'après Météo France, le bilan complet des températures saisonnières tout au long de cette année 2016 en Loire-Atlantique n'est pas exceptionnel. Il est en revanche très inégal. Au total, 730 millimètres d'eau sont tombés dans le département ce qui reste dans les moyennes annuelles (760mm). Cependant, le premier semestre de 2016 a été très pluvieux et pas le second. "De juillet à décembre, nous n'avons recueillis que 205 millimètres de pluie ce qui est très faible" explique Jean-Luc Le Pape, technicien à la station Météo France à Nantes. "On n’a pas vu cela depuis 1945, c'est à dire depuis l'ouverture de la station Météo France" termine Jean-Luc Le Pape.

37°8 à Nort-sur-Erdre

Partout en France, les températures cet été ont été légèrement au-dessus de la moyenne. La Loire-Atlantique n'échappe à la règle avec certaines journées très chaudes. "On a relevé 37°8 à Nort-sur-Erdre le 19 juillet dernier. De son côté le mois d'août a été le plus chaud depuis 2003. À Nantes, lors de la dernière décade d'août, la moyenne de température était de 30°, ce qui est assez impressionnant" analyse Jean-Luc Le Pape, technicien à la station Météo France à Nantes.