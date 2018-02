Après l'accalmie de jeudi sur le front de la neige, une nouvelle perturbation nous arrive par l'ouest. Et elle va concerner une bonne partie du pays, du nord au centre, avec plusieurs centimètres attendus.

De la Bretagne au Limousin

Ce sont les Bretons qui sentiront les premiers, dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui ne devrait être que de la pluie selon Frédéric Nathan, prévisionniste de Météo France. "Puis la perturbation va entrer dans les terres et c'est là, à commencer par la Normandie, que la neige tombera à nouveau. Elle atteindra au petit matin la frontière belge,, l'Ile-de-France, le Centre, le Poitou, et jusqu'au Limousin en fin de matinée vendredi."

Mais ces chutes de neige seront bien moindres que celles du début de semaine, "qui ont quand même atteint jusqu'à 20 centimètres." Là, Météo France prévoit de 3 à 7 cm de neige, jusqu'à 10 localement mais pas plus.

Attention verglas

Les températures, qui s'étaient aussi radoucies jeudi, rechuteront fortement dans la nuit de jeudi à vendredi, "en raison du ciel très dégagé et de la neige déjà au sol." Il pourra faire jusqu'à -10 degrés vendredi localement.

Et ce week-end ? La journée de samedi sera beaucoup plus calme et ensoleillée, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans la nuit de samedi à dimanche, qui pourra s'accompagner de quelques flocons mais surtout de bruines verglaçantes.

Météo France appelle à la prudence car dans les jours à venir les trottoirs et chaussées seront toujours glissants.