Météo : enfin le reflux de la vague de froid

Les températures remonteront nettement vendredi selon les prévisionnistes, signant la fin de la vague de froid sur tout le pays. Il fera jusqu'à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen.

C'est un week-end pluvieux qui s'annonce, mais aussi un week-end plus doux promettent les prévisionnistes météo. Une remontée des températures devrait s'amorcer dès vendredi matin sur l'ensemble du pays, mettant fin à une longue vague de froid.

Rapide redoux

Les températures négatives feront un peu de résistance vendredi sur le Nord. "Il fera entre 1 et localement -2 degrés au nord de la Loire jusqu'à la Belgique. Sur le nord-est, les gelées sont plus marquées, comprises entre -3 et -6 degrés", détaille Météo France.

Mais un vent du sud va vite réchauffer l'atmosphère. "En journée, les températures atteignent 10 à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen et du Sud-Ouest jusqu'à la vallée de la Loire, autour de 11 sur la pointe bretonne, entre 5 et 9 degrés ailleurs, mais 2 à 4 degrés en Alsace."

Fin de semaine : vers un temps perturbé et plus doux https://t.co/vncrkCivoW pic.twitter.com/4nGpnOfWUj — Météo-France (@meteofrance) January 26, 2017

Plus chaud mais pas très beau pour le week-end

Il faudra en revanche attendre dimanche pour avoir un temps à la fois plus doux et calme. D'ici là, il y aura de la pluie sur le sud-est et un large quart nord-ouest selon La Chaîne météo, des nuages et du vent.

La semaine prochaine, encore de la pluie sur une bonne partie du pays est annoncée, et les températures repasseront par dessus les moyennes de saison, selon Météo France. Sous ces perturbations océaniques, la limite pluie-neige, qui a été jusqu'à présent très basse depuis le début du mois de janvier, remontera en moyenne voire haute montagne.