Météo : fin de la vigilance orange aux orages dans la Loire et la Haute-Loire

L'alerte orange pour orages, pluie-inondation concernant quinze départements du Centre et du Sud-Ouest a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi par Météo France

Les départements concernés étaient l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, le Gers, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Le journée de jeudi sera marquée par la persistance d'un temps instable avec alternance d'averses et d'éclaircies et une baisse des températures, selon Météo-France. Quelques averses orageuses pourraient éclater localement dans la Loire et la Haute-Loire.