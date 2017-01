Météo France : alerte orange au vent et à la neige dans l'Allier et le Puy-de-Dôme

Les deux départements auvergnats font partie des 53 concernés par la tempête hivernale très active qui va s'abattre cette nuit sur une grande moitié nord du pays. Des rafales dépassant les 90 km/h et quelques flocons de neige sont attendues en Auvergne.

Météo France a placé toute la grande moitié nord de la France en vigilance orange, voire rouge au vent, à la neige et au verglas. Cinq départements viennent de passer jeudi après-midi en vigilance rouge. L'alerte concerne les départements de l'Aisne, les Ardennes, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme.

Météo France prévoit une forte tempête hivernale très active, qui nécessite une vigilance particulière. D'après les prévisionnistes, le vent va se renforcer sur le Nord-Ouest du pays en fin d'après-midi avec des rafales autour de 100km/h dans l'intérieur, et 120km/h sur les côtes. Dans la soirée, le vent va se renforcer sur la région parisienne, le Centre et les Hauts-de-France. Dans la nuit, la tempête gagnera la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Alsace et l'Auvergne. Sur l'ensemble de ces régions, les rafales seront souvent comprises entre 100 et 110km/h, avec localement des pointes à 120km/h. Le vent devrait toutefois souffler un peu moins fort dans le Puy-de-Dôme et l'Allier.

Le vent va souffler fort cette nuit en Auvergne - @MétéoFrance

48 départements restent en alerte orange vents violent et/ou neige-verglas : Allier (03), Aube (10), Calvados (14), le Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), l'Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).