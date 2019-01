Météo France alerte sur de possibles coulées de neige dans les Vosges

Les fortes chutes de neige et le redoux font craindre des coulées de neige voire des avalanches dans le massif des Vosges aujourd'hui et dans les prochains jours.

Massif des Vosges, Metzeral, France

Météo France invite à la plus grande prudence si vous vous rendez dans le Massif des Vosges ce samedi 26 janvier.

La quantité importante de neige tombée ces derniers jours et le redoux font craindre des coulées de neige et avalanches ce week-end en montagne. Partout en Alsace, on ressent effectivement un redoux avec possibilité toutefois de pluies verglaçantes.