Météo France : Hubert, bénévole de 85 ans, effectue des relevés de pluviométrie depuis 1963 à La Ronde

A La Rochelle, le centre départemental de Météo France fête ses 50 ans allée des Tamaris. Un centre qui s'appuie sur 16 bénévoles en Charente et Charente-Maritime qui tous les jours effectuent des relevés de pluviométrie. Rencontre avec l'un d'entre eux, Hubert Robin.

Hubert Robin a effectué ses premiers relevés de pluviométrie le 1er Janvier 1963. Bénévole depuis plus de 54 ans pour Météo France. "J'étais employé à la station de pompage juste à côté, on m'a demandé si je voulais bien effectuer ces relevés, j'ai accepté, au début c'était un peu rémunéré, mais très vite cela a disparu, une activité remplacée par un repas au restaurant ou un cadeau de temps en temps ... " Tous les matins vers 8 heures, il sort sur le chemin d'accès à sa maison, une 10aine de mètres à peine pour vérifier les millimètres de pluie tombés en 24 heures. "C'est ma première activité du matin depuis plus de 50 ans, j'aime la météo, c'est un peu ma passion ... Je note le chiffre du jour sur un petit papier, et je le donne à ma femme qui se charge de l'inscrire dans un grand cahier ... chacun son rôle" dit-il en éclatant de rire. Des données ensuite envoyées tous les mois à Météo France. Des relevés qui servent aussi aux agriculteurs du secteur qui souvent l'appellent pour vérifier la quantité précise de pluie tombée.

Les années passent, malgré les pluies des derniers jours, 2017 s'annonce aussi très sec à La Ronde. "1956 reste aussi une année très particulière ici ... On se rappelle tous de la sécheresse de l'été, mais l'hiver il a également beaucoup plu avec des inondations dans le secteur ..." Hubert et sa femme partent de temps en temps en vacances ... Du coup, c'est le fils qui effectue les relevés, ou le voisin. En Charente-Maritime il y a 10 bénévoles qui relèvent la pluviométrie dans leur jardin, dont un qui note également les températures. En Charente, il y en a 6, et là aussi 1 seul relève également les températures. Des bénévoles de plus en plus remplacés par des stations automatiques.