Météo France lève la vigilance orange aux orages dans le Sud-Ouest

La vigilance orange aux orages est levée par Météo France pour cinq départements du Sud-Ouest. Plus aucun département n'est en vigilance orange en France.

Météo France a levé sa vigilance orange aux orages dans le Sud-Ouest ce mercredi. Cinq départements étaient encore concernés mardi soir : la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

10 à 15 mm de pluie en une heure

D'après Météo France Il est tombé sur certains endroits "entre 10 et 15 mm" de pluie en une heure. Les rafales de vent ont atteint 90 km/h dans le Lot-et-Garonne et ont dépassé 80 km/h en Dordogne. La Dordogne où quelques coups de tonnerre sont quand même attendus en fin de matinée dans le nord-ouest du département. Plus aucun département n'est en vigilance orange en France.